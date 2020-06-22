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Kuvvetli yağışa dikkat! 'den için 'sarı' uyarı

, 'da beklendiğini açıklayıp bugün 13.00'dan 19.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayımladı. 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Trakya için de yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 11:43 Son Güncelleme: 22.6.2020 12:06 ABONE OL
Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı!

BURSA İÇİN 'SARI' UYARI!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı!

Açıklamada, dolayısıyla bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Kuvvetli yağışa dikkat! Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı
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