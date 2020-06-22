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Son dakika: 'den için sarı uyarı

, için yarın 'sarı alarm' vererek uyarısı yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 18:01 Son Güncelleme: 22.6.2020 18:11 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Meteoroloji, İstanbul için yarın 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
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