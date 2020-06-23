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'da akılalmaz görüntü! Hortumun ortasında dehşeti yaşadılar

'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Fırtına ve yağış hayatı felç etti. 'da çıkan hortuma yolda yakalanan araçtakiler dehşeti yaşadı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:58 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:21 ABONE OL
Çatalca'da akılalmaz görüntü! Hortumun ortasında dehşeti yaşadılar

İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Çatalca'da hortum çıktı.

İstanbul'daki dev hortum dehşeti kamerada | Video

BİR KİŞİ HORTUMA YOLDA YAKALANDI

Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.

İstanbul'da dev hortumun ortasında dehşet anları | Video

EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına hayatı felç etti. Çatalca'da bazı evler zarar gördü.

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Çatalca'da akılalmaz görüntü! Hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
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