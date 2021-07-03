Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da hortum dehşeti! Korku dolu anlar kamerada...

SON DAKİKA: Ankara'da hortum dehşeti! Korku dolu anlar kamerada...

SON DAKİKA: Ankara'da hortum dehşeti! Korku dolu anlar kamerada...
03.07.2021 | 15:59

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Son dakika haberleri... Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korkuttu.

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, paniğe neden oldu. Hortum anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.


Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde, yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi. Yerden metrelerce gökyüzüne yükselen hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle hasar meydana gelmediği öğrenildi. Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı.


Öte yandan kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak da etkili oldu. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya'da etkili olan yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer dolu da yağdı.

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