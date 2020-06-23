Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 24 Haziran hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri!

'den raporu: ? İl il tahminleri!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarına göre; sorusunun yanıtı araştırılır hale geldi. Bir süredir yaşanan gök gürültülü ile birlikte gelen sel ve hortum fırtınası dolayısıyla vatandaşlar güncel olarak il il tahminlerini merak ediyorlar. Bazı iller için uyarı yapan MGM özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli gibi iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarılarında bulundu. Bu hafta boyunca etkisinin süreceği ifade edilen tahminlerine göre; hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı!

Giriş Tarihi: 23.6.2020 21:08 Son Güncelleme: 23.6.2020 21:15 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 24 Haziran hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri!

Genel Müdürlüğü güncel olarak tahminleri yaparken özellikle bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi parçalı bulutlu, yerel olarak da gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahminler arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul ili için vatandaşları uyaran MGM bazı iller için sel ve hortum fırtınası olabileceği yönündeki tahminlerini de açıkladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden raporu!

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ: 24 HAZİRAN HAVA NASIL OLACAK? İL İL TAHMİNLER!

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU RAPORU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu ile il il tahminler!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 24 Haziran hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri!

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde bölge genelinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 24 Haziran hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 24 Haziran hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA