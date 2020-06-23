Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! 23 Haziran Salı bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İl il hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için son dakika uyarılarında bulundu. "Sarı uyarı" ile duyurduğu yağış için dikkatli olması gereken iller ise İstanbul ve Bursa olarak belirtildi. Gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran MGM aynı zamanda rüzgar, hortum gibi durumlara yönelik açıklamalarda da bulundu. Bu bağlamda; hava nasıl olacak? İşte MGM ile il il hava durumu tahminleri ve son dakika açıklamaları...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN O İLLER İÇİN UYARI!

MGM hava durumu raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama;

"Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

MGM ile son dakika hava durumu raporu!