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Son dakika: Kayışdağı'nda orman yangını

Gelen son dakika bilgilerine göre Kayışdağı'nda korkutan bir orman yangını çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 17:11 Son Güncelleme: 28.6.2020 17:23 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını

Son dakika gelişmesi... Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.

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Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını
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