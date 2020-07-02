İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin ailesinden son dakika açıklamaları geldi: İkranur Tirsi'nin babası: "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir"

İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken Müge Anlı canlı yayınında son gelişmeler izleyenlere aktarılıyor. Bugünkü canlı yayında küçük kızın babası ve babaannesi çeşitli açıklamalarda bulundu. Babası, kaçırıldığını ve olay büyüyünce küçük kızı öldürdüğü şüpheleri üzerinde dururken babaannesi ise çocuğun öldüğü dereye tek başına gidemeyeceğinin altını çizdi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu sonucu beklenirken Giresun Valisi'nin dün yaptığı açıklamalara göre; herhangi cinsel bir istismar ya da cinayet gibi durumların söz konusu olmadığını dile getirdi. İşte Müge Anlı'daki İkranur Tirsi olayına yönelik son dakika gelişmeleri...
Bugünkü Müge Anlı canlı yayınına İkranur Tirsi'nin babası ve babaanesi bağlandı ve küçük kızın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte İkranur Tirsi'nin ailesinden son dakika açıklamaları...
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İKRANUR TİRSİ'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DETAYLAR İŞLENDİ! (2 TEMMUZ 2020)
"O dere daha önce aranmış mıydı?" diye soran Müge Anlı'ya cevap olarak; "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik, emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" şeklinde açıklamalar yapan babanın ardından babaanne İkranur'un o dereye kendinin inme şansı olmadığını yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceklerini ifade eti.
Öte yandan çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünen aile "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Aynı zamanda baba; "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" şeklinde açıklamalarına da devam etti.