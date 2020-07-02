Müge Anlı'da İkranur Tirsi'nin babasından şok cinayet sebebi açıklaması! (2 Temmuz 2020 Perşembe) | Video
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz 2020 Perşembe (bugün) canlı yayınında; İkranur Tirsi'nin babası Serdar Tirsi'den şok cinayet sebebi açıklaması! Girsun Bulancak'ta evinin yakınındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Minik İkranur Tırsi'nin babası Serda Tirsi Müge Anlı'ya cinayet şüphelerini dile getirdi. İkranur Tirsi'nin acılı babası Serdar Tirsi, Müge Anlı'da kızının görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için katledilmiş olabileceği iddiasında bulundu.