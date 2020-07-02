Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

41 saat sonra en son görüldüğü bölgeden 1,5 kilometre ilerdeki sulama kanalında arama kurtama ekiplerince bulunan minik Yusuf'un cansız bedeni cenaze aracına konularak, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Burada yapılan ilk incelemelere göre, Yusuf'un boğulmaya bağlı hayatını kaybettiğini tespit etti.

