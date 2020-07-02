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Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

'deki acı olayda yeni gelişme yaşandı. İki gün önce kaybolan ve bugün sabah saatlerinde cesedi bulunan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'un ölüm nedeni belli oldu. Son dakika haberine göre; ilk belirlemelerde küçük çocuğun ölüm nedeninin boğulma olduğu tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:29 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:45 ABONE OL
Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

'de, iki gün önce akşamüstü saat 17.00 sıralarında kaybolan ve bu sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Kanallar Sokaktan geçen sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi ölüm nedeni ilk belirlemelere göre ortaya çıktı.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

41 saat sonra en son görüldüğü bölgeden 1,5 kilometre ilerdeki sulama kanalında arama kurtama ekiplerince bulunan minik Yusuf'un cansız bedeni cenaze aracına konularak, otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Burada yapılan ilk incelemelere göre, Yusuf'un boğulmaya bağlı hayatını kaybettiğini tespit etti.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

'BABA MORG KAPISINDA FENALAŞTI'

Hastanede otopsi için incelemeler devam ederken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen minik Yusuf'un babası Muhammed Gurubi morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen baba, müşahede altına alındı.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

"5 SENE ÖNCE IRAK'IN SELAHADDİN BÖLGESİNDEN SAVAŞTAN KAÇIYORLAR"

5 yıl önce Irak'taki iç savaştan kaçıp Türkiye sığınan ve ardından 'e yerleşen Gurubi ailesinin komşusu Furkan Gündüz, "5 sene önce Irak'ın Selahaddin bölgesinden savaştan kaçıyorlar. 5 senedir Eskişehir'deler, 2 senedir de bizim kapı komşumuzlar. Maalesef bu sabah haberini aldık. Babası fenalık geçirdi. Şu anda işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Eskişehir'de defnedilecek. İşlemlerden sonra yeri belli olacak. Belediyeden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

"GÖRENLER OLDU FAKAT BULAMADIK"

Ayrıca Gündüz, kayıp ihbarı yapıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarının geniş çapta yayıldığından bahsederek, "Paylaşım çok fazla dağıldı. 'den İstanbul'a kadar diğer şehirlere dağıldı.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

Görenler oldu, fakat bulamadık. Parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Orada gören insanların ihbarlarına baktık fakat bulamadık.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

Telefonumu arayıp gördüğünü söyleyenler oldu. O haberi aldıktan sonra polis ekipleriyle gittik baktık ama hava kararmıştı bulamadık" dedi.

Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!

Öte yandan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Şirintepe Mahallesi Yayla Camiinde kılınacak namaz sonrası defnedileceği öğrenildi.

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Küçük Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu... Acılı baba morg kapısında bayıldı!
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