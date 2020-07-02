Son dakika: Müge Anlı'da acı haber! Küçük çocuğun ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son Dakika Haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Temmuz 2020 perşembe canlı yayınında acı haber! Müge Anlı'da Eskişehir'de ortadan kaybolan 10 yaşındaki Yusuf'ın ölü bulunduğu haberini duyurdu. Eskişehir'de cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin boğularak öldüğünün tespit edilidği açıklandı.