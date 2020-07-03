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cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'da 8 yaşındaki kaybolduktan 1 hafta sonra ölü bulunmuş, cinayete ilişkin ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin kanını dondurmuştu. isimli şahsın cinsel istismarda bulunduğu Eylül'ü vahşice öldürüp cesedini toprağa gömdüğü belirlenmişti. Son dakika haberine göre; Uğur Koçyiğit'in (42) tutuklu, annesi Huriye Koçyiğit'in tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl hapis, annesinin de 28 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:04 Son Güncelleme: 3.7.2020 15:18 ABONE OL
Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'nın Polatlı ilçesinde 'yı (8) cinsel istismarda bulunup, öldürerek cesedini toprağa gömdüğü suçlamasıyla komşusu 'in (42) tutuklu, annesi Huriye Koçyiğit'in tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl hapis, annesinin de 28 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Uzunbeyli mahallesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 'nın öldürülmesine ilişkin davada, sanıklar ile annesi Huriye Koçyiğit'in 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık , duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Oğluna yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Huriye Koçyiğit ile Eylül'ün ailesi ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

SAVCI MÜTLAASINI AÇIKLADI

Sanığın arkasında görünen Türk bayrağı, Eylül'ün ailesinin avukatının talebiyle kaldırıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Savcı, sanık 'in 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 21 yıl, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sanık Huriye Koçyiğit'e ise 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçuna yardımdan 8 yıl, 'kasten adam öldürme' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle de 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'4 EYLÜL'DE GÜZEL BİR HABERLE KARŞILAŞACAĞIZ'

Eylül'ün annesi Şerfie Yağlıkara, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Anne Yağlıkara, "Cinsel istismar, çocuğumu hürriyetinden kısıtlama ve cinayetten sanık hakkında, müebbet istendi.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Annesinin de suça yardım ve yataklık etmesinden dolayı onun da tutuklanmasını istedik. İnşallah 4 Eylül'de güzel bir haberle karşılaşacağız. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! O cani için ağırlaştırılmış müebbet istendi
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