Son dakika: Minik Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme! Katile istenen ceza belli oldu | Video

Son Dakika Haberi... 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti davasında savcılık makamının katil Uğur Koçyiğit, için mahkemeden Ağırlaştırılmış müebbet ceza ve diğer suçlardan 48 yıla kadar hapis cezasdı ile cezalandırılmasını talep etti. Vahşice katledilen Minik Eylül Yağlıkara'nın ailesi katil Uğur Koçyiğit'in idam edilmesinin bile yeterli olmadığı belirterek aniden ölmesinin bile onun için ödül olduğunu belirtti. Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kaybolduktan 1 hafta sonra ölü bulunmuş, cinayete ilişkin ortaya çıkan detaylar Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Uğur Koçyiğit isimli şahsın cinsel istismarda bulunduğu Eylül'ü vahşice öldürüp cesedini toprağa gömdüğü belirlenmişti.