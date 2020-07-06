Son dakika: Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde şok gözaltı! Canlı yayında o görüntüleri... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
04:02
02:18
05:25
01:07
İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler | Video 06.07.2020 | 19:30
03:17
Muğla Bodrum'daki kaptansız zodyak bot kabusu kamerada | Video 06.07.2020 | 17:44
02:08
Adana'da işçilerden CHP'ye pankart tepkisi | Video 06.07.2020 | 17:15
02:41
00:59
04:51
02:58
Son dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 06.07.2020 | 16:04
02:26
Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek oyunu dehşet saçıyor | Video 06.07.2020 | 15:42
01:23
04:50
05:04
07:07
00:16
01:13
02:41
Son Dakika Haberi... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında (6 Temmuz 2020 Pazartesi) Müge Anlı, kayıp Levent Karaduman olayı ile ilgili kuzen Ali Osman gözaltına alındı. Müge Anlı'da kayıp Levent Karaduman'ın cinayet kurban gittiği yönündeki şüpheler giderek gerçeklik kazanmaya başlarken zanlı yayında gözaltı görüntüleri de paylaşıldı...