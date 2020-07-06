Son dakika: Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde şok gözaltı! Canlı yayında o görüntüleri... | Video

Son Dakika Haberi... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında (6 Temmuz 2020 Pazartesi) Müge Anlı, kayıp Levent Karaduman olayı ile ilgili kuzen Ali Osman gözaltına alındı. Müge Anlı'da kayıp Levent Karaduman'ın cinayet kurban gittiği yönündeki şüpheler giderek gerçeklik kazanmaya başlarken zanlı yayında gözaltı görüntüleri de paylaşıldı...