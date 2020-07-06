Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Mavi Balina’ ve 'Momo' oyunlarından sonra büyük tehlike! Bu kez de…

‘Mavi Balina’ ve 'Momo' oyunlarından sonra büyük tehlike! Bu kez de…

Son günlerde ortaya çıkan ‘’ adlı oyun aileleri tedirgin ediyor. Çeşitli talimatlarla ilerleyen oyunda, çocuklara yaşlarının kaldıramayacağı düzeyde bir korku seansı yaşatılıyor. Momo oyunundan sonra çocukları tehlikeye sokan ‘Mavi Bebek’ oyunu ile ilgili bilgiler veren Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı , ailelere önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:01 ABONE OL
‘Mavi Balina’ ve 'Momo' oyunlarından sonra büyük tehlike! Bu kez de…

"Bu oyunların birçok çeişidi var. Mavi balina, Momo şimdi de Mavi Bebek adlı oyunla çocuklar büyük risk altında. Mavi Bebek aslında fiziksel oynanan, sanal olmayan bir oyun. Banyoda ışığı kapatıp elinizde bir bebek var gibi sallıyorsunuz. Bir efsaneden ortaya çıkan oyunda, kolunuzda ağırlık hissedene kadar sallıyorsunuz. Bebeğin tırnakları size batıyor. Arkadan 'Bebeğimi bırak' diye bağıran annenin sesi geliyor. Bırakmazsanız deliriyorsunuz veya hayatınızı kaybediyorsunuz. Aslında bir tür korku seansı yaşatılıyor." USMED ARGE Başkanı Engin Dinç, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AİLELERE TAVSİYEM…

"Bu oyunla sosyal medya aracılığıyla çocuklara mesajlar gönderiliyor. Çocuklara mesaj yoluyla verilen talimatlarla oyun başlamış oluyor. Son dönemlerde bu alanla alakalı çok şikayet aldık. Ailelere tavsiyem bu konuda temkinli olmaları. Biz çocuklara dijital yetimler diyoruz çünkü çocuklar dijitale çok bağımlı ve evde aradıkları şeyi oyunlarda buluyorlar."

Beylikdüzü'nde İETT otobüsünün de karıştığı kaza...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Mavi Balina’ ve 'Momo' oyunlarından sonra büyük tehlike! Bu kez de…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA