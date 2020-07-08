Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

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Emekli ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Kurban bayramın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşına ek emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. Bilindiği üzere temmuz ayında açıklanan enflasyon verileri ile birlikte zam oranları da belli olmuştu. Bu ay 12 milyonu aşkın emekli hem zamlı maaşlarını hem de Emekli bayram ikramiyesini alacaklar. Peki emekli ne zaman yatacak? 2020 kurban bayramı ikramiyesi için tarihler belirlendi. İşte emekli maaşı ve ikramiye hakkında merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 07:35 Son Güncelleme: 8.7.2020 07:35 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

Milyonlarca emekli vatandaş bu ay zamlı ve ödemesi alacak. Temmuz ayı sonunda idrak edilecek kurban bayramı öncesi vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki resmi merciler tarafından yapılan son açıklamaya göre 2020 emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hangi gün hesaplara yatacak? İşte, 2020 emekli maaşına ek bayram ikramiyesi hakkında bilgiler…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İslam aleminin ikinci dini bayramı vazifesini taşıyan Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Bayramdan önce ise emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?
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