'Mavi Bebek' siber hırsızların malzemesi oldu

Son zamanlarda çocuklara hitap eden birçok intihar oyunları gündeme geldi. Bunlardan en sonuncusu Mavi Bebek oyunu oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu tarz oyunların isminin telaffuz edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bu oyunların telaffuz edilmesinin çocukların ilgisini çektiğini vurgularken, siber zorbaların ekmeğine yağ sürüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Kırık, henüz bu oyunla ilgili bir intihar vakası olmadığını belirtirken, çocukların akıllı cihaz kullanımı ile ilgili ailelere uyarılarda bulundu.

"VAR OLMAYAN BİR OLAYIN OLMUŞ GİBİ SUNULDUĞU DURUMU VAR"

Oyunun gündeme getirilmesine vurgu yapan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Birkaç gündür Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir intihar tuzağı Mavi Bebek popüler hale gelmeye başladı. Ancak somut verilere baktığımızda, bu oynadığını ifade eden ya da "Benim çocuğum bu oyunu oynadı" diyen Türkiye'de kimse bulunmamakta. Dolayısıyla buna şehir efsanesi diyoruz.

Aslında var olmayan bir olayın olmuş gibi sunulduğu durumu var. Yaklaşık 6 sene önce ilk defa yayınlanmış Mavi Bebek oyunuyla ilgili bazı videolar var. Bunlar sosyal medyada yayıldı ve paylaşıldı. Bu videoların içeriğine baktığımızda çoğunun kurmaca olduğunu görmekteyiz. Dünyada da bu oyundan dolayı intihar ettiği ya da bu oyundan dolayı öldü denilen hiçbir vaka bulunmamakta. Şu an ekrana çıkan uzmanlar bunun çok büyük tehlike arz ettiğini ve çocukları intihara sürüklediğine dair bazı bilgiler ifade ediyorlar. Mavi Bebek dediğimiz akım gündemde yokken, Türkiye'de kimsenin haberi yoktu. Türkiye'de gündeme gelmesiyle arama motorunun istatistiklerine göre son 2 gün içerisinde en çok aranan bu Mavi Bebek oyunu oldu. Yani biz, farkında olmadan böyle bir şehir efsanesine ve siber zorbalara malzeme vermiş olduk. Dolayısıyla çocuklara kötülüğümüz oldu." dedi.

Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek oyunu dehşet saçıyor | Video