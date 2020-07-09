Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi! 15 işçi son anda kurtuldu

Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Köprübaşı ilçesinde ise heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı.

Trabzon'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Yomra ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri olay yerine giderek, 2'si yaşlı 14 kişiyi kurtardı. Sürmene ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar bir evde mahsur kaldı. Heyelan tehlikesi olan bölgede mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafında kurtarılarak güvenli bir bölgeye getirildi.

Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video



KÖPRÜBAŞI'NDA EV HEYELAN NEDENİYLE YIKILDI

Köprübaşı ilçesinde de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı. Yağmurlu Mahallesi Abolu mevkiinde 85 yaşındaki Abdullah Uzunyakup'un evi tamamen yıkılırken, ses geldiğini duyarak evden çıkan Uzunyakup ve gelini Muazzez Uzunyakup dakikalarla kurtuldu. Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, heyelan nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ŞANTİYE İŞÇİLERİ SON ANDA KURTULDU

Yomra'da yol yapımında çalışan işçiler de aşırı yağışla birlikte sular iki aydır kurulma aşamasındaki şantiyeyi de kullanılamaz hale getirdi. Şantiyedeki 15 işçi de son anda kaçarak kurtuldu.