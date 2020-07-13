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Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

'de meydana gelen kan donduran cinayette çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Arslan'ın boşandığı eşi tarafından satırla saldırıya uğradığı anlarda yaşananılan dehşetin görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde çevrede oturanların Ayşe Tuba'nın çığlığını duyup yardıma koştuğu görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:25 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:33 ABONE OL
Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

'de boşandığı 2 çocuk annesi Arslan'ı (45) satırla başına vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmazken, dava dosyasında yer alan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine yakın bir kafede oturanların Ayşe Tuba'nın çığlıklarını duyunca koşarak yardıma gittikleri görüldü.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vuruldu.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Hastanede 44 gün yaşam savaşı veren , 24 Kasım günü hayatını kaybederken, cenazesini ise kadınlar taşıdı. Tutuklanan katil zanlısı Özalpay, yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Heyet, Özalpay hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapmadı.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını açıklarken, dava dosyasındaki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerince soruşturma aşamasında iş yerlerinden elde edilen bir güvenlik kamerasının uzak noktasında sanık Yalçın Özalpay'ın eski eşi 'yı takip ettiği belirlendi.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Diğer güvenlik kamerası görüntülerinde ise olay yerine yakın bir kafede oturanların 'nın yardım çığlıklarını duyduğu ve üzerine kafeyi boşaltarak yardıma koştukları görüldü. Kafe önündeki bir kadının ise gördüğü dehşet karşısında adeta şoka girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

ARSLAN AİLESİNİ GÖNÜLLÜ KADIN AVUKATLAR SAVUNDU

Öldürülen Arslan'ın ailesinin avukatlığını Barosu'na kayıtlı kadın avukatlar Neriman Ersin, Betül Duman, Pınar Çelik Arpacı, Heval Yıldız Karasu, Betül Öztulum, Fatma Girgin ve Funda Güney gönüllü olarak savundu. Yaşanan vahşet karşısında verilen ağır cezaya rağmen içlerinin soğumadığını ifade eden Av. Funda Güney, "Bu davada Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ı canavarca hisle, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Hiçbir indirim uygulanmadı. Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı, iyi hal indirimleri de uygulanmadı. Bu tabii ki Türkiye için örnek bir karar. Sanık Yalçın Özalpay indirim almak için çeşitli iddialarda bulunarak, 'olay günü yüzüme tükürdü, beni tahrik edecek sözler söyledi' dedi.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Kamera kayıtları ve tanık beyanları incelendiğinde böyle bir durum olmadığı ve iddiaların asılsız olduğu da ortada. Kendisi indirim almak için bu tarz beyanlarda bulundu ama bir indirim olmadı" dedi.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

'İÇİMİZ HALA SOĞUMADI'

Mahkemelerin kadın cinayetlerinde indirimi hedef alan beyanları kabul etmemesi gerektiğini ifade eden Av. Güney, "Bu hafifletici bir sebep olabilecek bir durum değil. Bu tabii ki bizim için örnek bir karar ve içimiz bir nebze de olsa rahatladı, ama tabii ki öfkemiz hala geçmedi, içimiz tam olarak soğumadı.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Çünkü Arslan artık hayatta değil. Pek çok görgü tanığı var dosyada, çünkü şehrin en işlek yerinde işlendi bu cinayet. Görgü tanıklarının beyanları da kamera kayıtlarında da Ayşe'nin herhangi bir laf atması ya da haksız tahrike sebep olabilecek bir davranışının söz konusu olmadığı mahkemece izlendi, görüldü.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

Zaten o yüzden de hiçbir şekilde indirim uygulanmadı" diye konuştu.

Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...
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Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...
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