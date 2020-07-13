Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...

'İÇİMİZ HALA SOĞUMADI'



Mahkemelerin kadın cinayetlerinde indirimi hedef alan beyanları kabul etmemesi gerektiğini ifade eden Av. Güney, "Bu hafifletici bir sebep olabilecek bir durum değil. Bu tabii ki bizim için örnek bir karar ve içimiz bir nebze de olsa rahatladı, ama tabii ki öfkemiz hala geçmedi, içimiz tam olarak soğumadı.