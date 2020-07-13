Son Dakika Haberi: Eskişehir'deki satırlı kadın cinayetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika... Eskişehir'de boşandığı 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan?ı (45) satırla başına vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmazken, dava dosyasında yer alan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine yakın bir kafede oturanların Ayşe Tuba'nın çığlıklarını duyunca koşarak yardıma gittikleri görüldü.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vuruldu. Hastanede 44 gün yaşam savaşı veren Ayşe Tuba, 24 Kasım günü hayatını kaybederken, cenazesini ise kadınlar taşıdı. Tutuklanan katil zanlısı Özalpay, yargılandığı Eskişehir 3?üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Heyet, Özalpay hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapmadı.



GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını açıklarken, dava dosyasındaki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerince soruşturma aşamasında iş yerlerinden elde edilen bir güvenlik kamerasının uzak noktasında sanık Yalçın Özalpay?ın eski eşi Ayşe Tuba?yı takip ettiği belirlendi. Diğer güvenlik kamerası görüntülerinde ise olay yerine yakın bir kafede oturanların Ayşe Tuba?nın yardım çığlıklarını duyduğu ve üzerine kafeyi boşaltarak yardıma koştukları görüldü. Kafe önündeki bir kadının ise gördüğü dehşet karşısında adeta şoka girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.