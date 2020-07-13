Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişli'deki tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı

Şişli'deki tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı

Şişli Bomonti'de bulunan tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında vatandaşların film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kimi vatandaşların çalışmaları meraklı gözlerle takip ettiği görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:08 ABONE OL
Şişli'deki tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı

Yangın, Şişli, Bomoti'de bulunan tarihi bira fabrikasının çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Atıl durumda olan tarihi fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler çatıdaki yangına müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM SEYREDER GİBİ İZLEDİLER

İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları vatandaşların film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kimi vatandaşların çalışmaları meraklı gözlerle takip ettiği görüldü.

Pınar Baykan cinayetinde şoke eden detay! Eşini öldürdükten sonra işe gidip çalışmış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'deki tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA