Şişli'deki tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:26
01:55
Şişli'deki tarihi fabrikanın çatısında yangın çıktı | Video 13.07.2020 | 15:24
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin İle telefonda görüştü | Video 13.07.2020 | 15:23
01:00
Minibüste kadın ve erkek yolcunun 'öksürük' kavgası | Video 13.07.2020 | 15:19
01:19
06:27
01:06
Kardeşini döven 16 yaşındaki genci tek yumrukla bayıltması kamerada | Video 13.07.2020 | 14:22
00:16
01:37
03:14
00:15
Kocaeli'de bir adam caddede çırılçıplak yürüdü! | Video 13.07.2020 | 12:44
01:37
00:41
01:01
11:11
01:20
Esenyurt'ta işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı | Video 13.07.2020 | 11:38
04:39
02:04
İstanbul’da dansözlü düğün eğlencesinde “pes” dedirten görüntüler | Video 13.07.2020 | 10:56
04:26
Polisin durdurduğu tıka basa dolu otobüsten 48 yolcu çıktı | Video 13.07.2020 | 10:38
01:49
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video 13.07.2020 | 10:32
Şişli’deki tarihi fabrikanın atıl haldeki binasının çatısında yangın çıktı. Vatandaşlar panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan tarafında bulunan otoparktaki çalışanlar yangını üst katlardan film izler gibi izledi.