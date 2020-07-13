Türk Telekom Müdürlükleri çalışma saatleri 2020: Türk Telekom Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı?

Uzun yıllardan bu yana Türkiye'ye geniş altyapısıyla telefon, internet ve daha pek çok hizmet sunan Türk Telekom'un müdürlüklerine telefon ve internet hattı açtırma – kapattırma, fatura ödemesi ve daha pek çok işlem için gitmek isteyen vatandaşlarımız 2020 Türk Telekom müdürlükleri çalışma saatlerini merak edenler yoğun şekilde Türk Telekom Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türk Telekom Müdürlükleri çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Tüm Türk Telekom Müdürlükleri sabah saat 08.30'dan itibaren vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamaktadır.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ'NDE ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Türkiye geneli Türk Telekom Müdürlükleri saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası vermektedir.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye geneli Türk Telekom Müdürlükleri, akşam saat 17.00'a kadar hizmete devam etmektedir. Bu saatten itibaren müdürlük personeli paydos etmektedir.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Türk Telekom Müdürlükleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) hizmet vermemektedir.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, "müşteri odaklı" ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini 'Türk Telekom' tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

"Türkiye'nin Çoklu Oyuncusu" Türk Telekom, 31 Mart 2020 itibarıyla 14,8 milyon sabit erişim hattı, 11,6 milyon genişbant, 3,4 milyon TV ve 23,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 32.499 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.'nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.'nin doğrudan;

Türk Telekom International iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş'nin ise dolaylı olarak %100'üne sahiptir.

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