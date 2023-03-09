Türk Telekom Çalışma Saatleri – Türk Telekom Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Türk Telekom; mobil ve sabit hat için çeşitli hizmetleri müşterilerine sunuyor. Türkiye'nin her şehrinde bulunan şubeleri ile hizmetlerini sürdüren şirket hakkında pek çok insan kaça kadar açık sorusunu soruyor. 2023 Türk Telekom çalışma saatleri hakkında tüm detaylar yazımızın devamında sizi bekliyor. Hafta içi ve hafta sonu Türk Telekom kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor gibi soruların yanıtını sizin için derledik. Eğer siz de Türk Telekom kaçta açılıyor sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

Türk Telekom Saat Kaçta Açılıyor?

Türk Telekom şirketinin çalışma saatleri, şubenin bulunduğu şehir ve bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Yine de genel olarak Türk Telekom'un açılış saati 08.30 olarak belirlenmiştir. Üstelik öğle arasında da Türk Telekom çalışmaya devam eder. Şubelerin dışında Türk Telekom Genel Müdürlüğü çalışma saatleri ise 08.30 ila 17.30 arasındadır. Türk Telekom Genel Müdürlüğü haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Hafta sonları ise kapalıdır.

Türk Telekom Saat Kaçta Kapanıyor?

Türk Telekom şirketinin kapanış saati de şubenin yer aldığı şehir ve bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Pek çok şube saat 17.00 saatinde kapanırken, bazı şubeler ise 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Alışveriş merkezi içerisinde yer alan Türk Telekom şubeleri ise açılış ve kapanış saatlerini, alışveriş merkezine göre düzenliyor.

Türk Telekom Şubesi Kapalıysa İşlem Yapılabilir Mi?

Türk Telekom'un mobil uygulaması bulunuyor. Bu sayede çalışma saatleri dışında internet üzerinden TL yükleme, fatura ödeme ve yeni hat talep etme gibi pek çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.