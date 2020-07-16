Küçükçekmece'de sürücü çarptığı motosikletlinin üzerinden geçip kaçtı

"OĞLUM BUGÜN YAŞAMAYABİLİRDİ"

Anne Dilek Kılıç, "Evladının canı yanan bir anne olarak neler hissedebilirim? Benim oğluma çarpıp kaçan adam hiç mi ailen yok? Hiç mi vicdanının yok? Belki çocukların var? Gözümün içine iyi bak belki benim oğlum bugün yaşamayabilirdi. Lütfen vicdanın varsa çık. En azından oğlumun halini gör. Allah rızası için benim oğluma bunu yapanı bulsunlar" şeklinde konuştu.