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'dan Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! 'dan yanıt geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 final programında koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ile gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 00:01 Son Güncelleme: 18.7.2020 00:16 ABONE OL
Bakan Koca'dan Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Koca, tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Survivor Finali' görüntüleriyle uyardı | Video


ACUN'DAN YANIT GELDİ

Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın twetini alıntıyarak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

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Bakan Koca'dan Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
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