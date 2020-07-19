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Menekşe plajında hafta sonu yoğunluğu

'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden denize girdi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:42 ABONE OL
Menekşe plajında hafta sonu yoğunluğu

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe Plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı.

Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi. Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde plajdaki doluluk dikkat çekti.

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Menekşe plajında hafta sonu yoğunluğu
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