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Yine , yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü

’li Başkanı , şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. Eski zamanları anımsatan görüntülere bir yenisi de ’da eklendi. ’nde su kesintisi sonrasında halk su kuyruğuna girdi. Halk, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 15:01 Son Güncelleme: 20.7.2020 15:08 ABONE OL
Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü

CHP'li belediyelerde su sorunu devam ediyor. İstanbul'daki su skandalı ardından bu kez de Foça İlçesi'nde eski zamanları anımsatan görüntüler kayda alındı.

Yine CHP, yine susuzluk! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü | Video

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. İzmir'in Foça İlçesi'nde su kesintisi yaşandı. Foça İlçesi'nde yaşayan halk su kesintisi sonrasında su tankeriyle bidonlara su doldurdu.

İZMİR DE SU KUYRUĞUNDA...

Sıraya giren Foçalılar tek tek su kaplarını suyla doldurup evlerinin yolunu tuttu. Görüntülere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. 'An itibariyle CHP'nin yönettiği belediye, yer İzmir Foça… millet su kuyruğunda… İstanbul kuyrukta, yakında Ankara'da böyle olacak demedi demeyin!' şeklinde tepkilerle vatandaş isyan etti.

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Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü
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