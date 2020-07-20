Yine CHP, yine susuzluk! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü | Video
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. Eski zamanları anımsatan görüntülere bir yenisi de İzmir Foça’da eklendi. Foça İlçesi’nde su kesintisi sonrasında halk su kuyruğuna girdi. Halk, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu.