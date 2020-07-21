65 yaş üstü seyahat izin belgesi alma ekranı! 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

Ülkemizde yaşanmakta olan salgın nedeniyle tedbir amaçlı 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması halen devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların yurt içi ve yurt dışına çıkma durumlarında ise e devlet sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alması zorunlu kılınıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının bu kararın dışında olduğu bildirildi…
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. 'Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.
E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.
Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.