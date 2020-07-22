Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu’ndan Pınar Gültekin açıklaması

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı.

Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in öğrencisi olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu'ndan açıklama yapıldı.

"ÜNİVERSİTEMİZİ ÜZÜNTÜ VE YASA BOĞDU"

Senato açıklamasında şunları kaydetti: "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, menfur bir cinayet sonucu hayatının baharında aramızdan ayrılmıştır. Öğrencimizin vefatı üniversitemizi tarifi imkansız bir üzüntü ve yasa boğmuştur. Pınar Gültekin'in en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik bu cinayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir."