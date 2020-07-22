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Son dakika: 'nın 'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi ’in vahşice öldürüldüğü cinayetle bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet zanlısı ‘nın cinayeti işlediği Menteşe Karabağlar yaylasındaki bağ evinin yanında bulunan komşusu Ali Sel, olay günü yan komşusundan gelen dumandan şüphelendiğini ve cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı'ya ne yaptığını sorduğunu, Avcı'nın ise kendisine “Çöpleri yakıyorum” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:44 Son Güncelleme: 22.7.2020 15:51 ABONE OL
Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Sabah muhabiri Kenan Gürbüz'e olay günü evden dumanlar çıkması üzerine eve gittiğini ve Metin ile karşılaştığını söyleyen Ali Sel, "Bu evde oturuyorum 20 seneden beri. Komşum olur. Ailecek tanışırız. Ben onların yerlerine bakıveriyorum akşam sabah. Bir gün buradan bir ocak şeyi alevi ve duman gördüm.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Evde herhalde yangın var sandık ondan gittik. Baktım ben evde Metin var bir şeyler yakıyor. 'Ne yapıyorsun Metin ev evin önünde' dedim. Abi ben bir şeyler yakıyorum dedi, önceden de yakarlardı yani. Bidonun içinde burada toplanan şeyleri. Çok titizlerdi hani. Naylon gibi şeyleri onları yakarlardı. Hadise bu yani.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Benim gördüğüm bu. Mangal değildi. Bidonda mangal mı yakılır. Bidon orda zaten yanan bidon orada. Ben buradan görüyorum. Duman oldu orada. Başka türlü örme şansım yok.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Sonra araya gittim. Bir şeyler birikmiş onları yakıyorum dedi. Sonra geri döndüm"

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Bu arada, zanlının benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen bazı komşularına ise evden uzaklaştırmak için "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yapmıştı.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Zanlının komşularının da soruşturma kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

İŞTE KATLİAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ O EV...

'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

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Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

'in öldürdüğü evin içi görüntülendi Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin'in, öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri bulundu.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

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Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

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Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

'in öldürdüğü evin içi görüntülendi Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin'in, öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri bulundu.

Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

'in öldürdüğü evin içi görüntülendi Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin'in, öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri bulundu.

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Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu
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