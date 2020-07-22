Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Evde herhalde yangın var sandık ondan gittik. Baktım ben evde Metin var bir şeyler yakıyor. 'Ne yapıyorsun Metin ev evin önünde' dedim. Abi ben bir şeyler yakıyorum dedi, önceden de yakarlardı yani. Bidonun içinde burada toplanan şeyleri. Çok titizlerdi hani. Naylon gibi şeyleri onları yakarlardı. Hadise bu yani.



