Son dakika: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin yanındaki komşu konuştu

Sabah muhabiri Kenan Gürbüz'e olay günü evden dumanlar çıkması üzerine eve gittiğini ve Metin ile karşılaştığını söyleyen Ali Sel, "Bu evde oturuyorum 20 seneden beri. Komşum olur. Ailecek tanışırız. Ben onların yerlerine bakıveriyorum akşam sabah. Bir gün buradan bir ocak şeyi alevi ve duman gördüm.
Evde herhalde yangın var sandık ondan gittik. Baktım ben evde Metin var bir şeyler yakıyor. 'Ne yapıyorsun Metin ev evin önünde' dedim. Abi ben bir şeyler yakıyorum dedi, önceden de yakarlardı yani. Bidonun içinde burada toplanan şeyleri. Çok titizlerdi hani. Naylon gibi şeyleri onları yakarlardı. Hadise bu yani.
Benim gördüğüm bu. Mangal değildi. Bidonda mangal mı yakılır. Bidon orda zaten yanan bidon orada. Ben buradan görüyorum. Duman oldu orada. Başka türlü örme şansım yok.
Sonra araya gittim. Bir şeyler birikmiş onları yakıyorum dedi. Sonra geri döndüm"
Bu arada, zanlının benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen bazı komşularına ise evden uzaklaştırmak için "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yapmıştı.
Zanlının komşularının da soruşturma kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerine başvurulacağı bildirildi.
İŞTE KATLİAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ O EV...
Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.
Pınar Gültekin'in öldürdüğü evin içi görüntülendi Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin'in, öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri bulundu.
Pınar Gültekin'in öldürdüğü evin içi görüntülendi Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin'in, öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri bulundu.
Pınar Gültekin'in öldürdüğü evin içi görüntülendi Muğla'da varilde yakılması sonrası üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin'in, öldürüldüğü evin balkonunda içinde ateş yakılmış varil ve kül izleri bulundu.