Meclis'e geldi! Sosyal medya düzenlemesi maddeleri: Yeni Sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

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Meclis'e geldi! düzenlemesi maddeleri: Yeni Sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Gelen haberine göre AK Parti'nin düzenlemesine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise sunuluyor. Almanya'daki modeli örnek alınarak hazırlanan düzenlemeye göre ülkemizdeki günlük kullanıcı sayısı 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı ağ sağlayıcıları 'de temsilci bulunduracak. Son hali hazırlanan teklif 'a sunuldu. Milyonların beklediği bu düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor. Peki, Sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yasalaşacak? İşte sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:05 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:06 ABONE OL
Son dakika haberler... Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Sosyal medya düzenlemesi 11 madde nedir, ne zaman yasalaşacak?

haberler… Son günlerde milyonlarca twitter, facebook ve instagram kullanıcısının gündeminde yer alan 11 maddelik düzenlemesi AK Parti tarafından bu hafta meclise sunulacak. Almanya modeli örnek alınarak geliştirilen ve 11 maddeden oluşan yasa teklifinin bu hafta Meclis tatile çıkmadan önce yasalaşması planlanıyor. Öte yandan MHP'ye gönderilen teklifin bugün muhalefet partilere iletileceği bildirildi. Peki, sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yasalaşacak? İşte sosyal medya düzenlemesi 11 madde ile ilgili son dakika gelişmeleri…

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDİR, 11 MADDE NASIL OLACAK?

Edinilen bilgiye göre; AK Parti'nin meclise sunacağı sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısına ait çalışmaların detayları belli oldu. Meclis tatile çıkmadan yürürlüğe girmesi beklenen teklifin Cumhurbaşkan Erdoğan'a sunulduğu bilinirken bugün ise muhalefet partilere iletileceği bildirildi…

Son dakika haberler... Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Sosyal medya düzenlemesi 11 madde nedir, ne zaman yasalaşacak?

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU!

AK Parti grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik '' düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, yarın da muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, 'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDİR?

AK Partili Zengin şu açıklamaları yaptı;

  • MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.
  • Yeni oluşan yaşam alanıyla ilgili düzenleme içerisinde. Fransa'da Almanya'da Amerika'da arayışlar var. Sosyal medya ile ilgili hukuk düzenlemeleri uluslararası standarda gelmedi. Hakarete, tacize son vermeyi hedefliyoruz.
  • Bu düzenlemeyi yaparken birinci önceliğimiz özgürlükler. Bütün dünya sosyal medya ile ilgili bir arayış içinde. Her ülke düzenlemeler yapıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları adı altında bir düzenleme, bir muhataplık oluşturmak istiyoruz.
  • Günlük erişim 1 milyondan fazlaysa temsil olacak.
  • Bu düzenlemenin en önemli amacı da idari olarak, hukuki olarak ve mali olarak bir muhataplık teşkil etmek.

(Temsilci bulundurulmazsa...)

  • 5 aşamalı yaptırım süreci var. Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Kurul tarafından 10 milyon idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak.
  • 6 aylık sürede raporlama zorunlu olacak.
  • Temsilici olmayan ağa 10 milyon TL ceza verilecek.
  • Temsilcisi olmayan kurum yeni reklam yapamayacak.
  • Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.
  • Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.
  • Ağ sağlayıcısından zararın tanzimi istenecek.
  • Sosyal ağlarda 'unutulma hakkı' olacak.
  • Hukuki zeminde varlıklarını sürdürmelerini istiyoruz.
  • Yurtdışı hesaplardan paylaşımlar için tebligat yapılacak.

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Son dakika haberler... Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Sosyal medya düzenlemesi 11 madde nedir, ne zaman yasalaşacak?

TEMSİLCİ BULUNDURMAK ZORUNLU OLACAK

'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

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Meclis'e geldi! Sosyal medya düzenlemesi maddeleri: Yeni Sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
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