Son Dakika: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'ye ne zaman geliyor! Düzenlemenin detayları neler? | Video

Son Dakika Haberi... Sosyal medya ile ilgili düzenleme ne zaman TBMM'ye gelecek? Google, Twitter, Facebook, Instagram Türkiye'de temsilcilik açacak mı? gibi İnternet sosyal medya düzenlemesi ile ilgili muhalefet partileri ile görüşmeler ne zaman gerçekleştirilecek? İşte internet sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler...