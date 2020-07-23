SON DAKİKA GELİŞMESİ | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...

Müge Anlı'nın programında işlenen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili son dakika detayları araştırılmaya devam ediyor. Bugünkü canlı yayında bir izleyicinin telefona bağlanması ve anne Gülizar Amanet hakkında iddialarda bulunması stüdyoyu karıştırdı. İzleyicinin iddiasına göre; "Çocukları parka bırakıyor, sonra çay bahçesine gidiyor ve 10 dakikada bir başka adamlar masasına geliyor, para karşılığı birlikte oluyor..." iddiaları çocuğun ölümü ile ilgili yeni detayları da beraberinde getirdi.

MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

Şiar'ı annesi Gülizar Amanet'in ve Hami Bey'in dövdüğü iddiaları şoke etti. Öte yandan Şiar Kılıç'ın her yerinde yara izi olduğu ve her yerinden kanlar geldiği iddiası şoke etti. Evin duvarlarında yer alan kan izleri bu iddiaları güçlendirirken anne Gülizar Amanet ve Hami Bey bu iddiaları kabul etmedi.

İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin son dakika detayları...