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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...

GELİŞMESİ | 'nın programındaki 'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne hakkında gelen telefon...

'nın programında işlenen 'ın ölümü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç, 2020 Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Çocuğunun ölümü ile ilgili şüpheleri olan baba, oğlunun yangından önce öldürüldüğünü ve yangında ölmüş görüntüsü verildiğini iddia etti. Bu iddiaların arkasındaki kişinin de anne ve sevgilisi olduğunu ileri sürdü. Anne Gülizar Amanet'in stüdyodaki ifadeleri ise kan dondurdu. İşte Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 13:49 Son Güncelleme: 23.7.2020 13:49 ABONE OL
SON DAKİKA | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...

'nın programında işlenen 'ın ölümü ile ilgili detayları araştırılmaya devam ediyor. Bugünkü canlı yayında bir izleyicinin telefona bağlanması ve anne hakkında iddialarda bulunması stüdyoyu karıştırdı. İzleyicinin iddiasına göre; "Çocukları parka bırakıyor, sonra çay bahçesine gidiyor ve 10 dakikada bir başka adamlar masasına geliyor, para karşılığı birlikte oluyor..." iddiaları çocuğun ölümü ile ilgili yeni detayları da beraberinde getirdi.

MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

Şiar'ı annesi Gülizar Amanet'in ve Hami Bey'in dövdüğü iddiaları şoke etti. Öte yandan Şiar Kılıç'ın her yerinde yara izi olduğu ve her yerinden kanlar geldiği iddiası şoke etti. Evin duvarlarında yer alan kan izleri bu iddiaları güçlendirirken anne Gülizar Amanet ve Hami Bey bu iddiaları kabul etmedi.

İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin son dakika detayları...

SON DAKİKA | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...

MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYINDAN YENİ DETAYLAR!

Beykoz'da doğup büyüyen anne 2 yıl içerisinde birçok ev değiştirmiş ve bu ev değişimlerinde eski eşi Samet ile onun yeni sevgilisi Sedef de yer alıyor.

Şu an ise corona virüsü nedeniyle Sakarya'da yaşamaya devam eden aile kendisine yöneltilen suçları kabul etmezken 'ın nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Öte yandan annenin dengesiz ve çelişkili ifadeleri şüpheleri arttırıyor. Anne Gülizar Amanet bir bölümde Şiar çok sessiz sakin derken bir başka bölümde ise hiperaktif ve çok hareketli olduğundan bahsediyor.

SON DAKİKA | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...

Anne : "Kadın sığınma evinden çıktıktan sonra Şiar'a zeka testi yapıldı ve yüzde 74 zeka geriliği gözüküyor ama ilaç yazacağım onu kullanın" dedi diye doktorun ifadesini söyledi. Ancak baba annenin bu iddiaları karşısında tepki gösterdi ve annenin polise giderek çocuğunun zihinsel engelli olduğunu söylediğini ileri sürdü. Öte yandan mahalleli anneyi kötülerken babanın eli kolu dolu eve geldiğini ve annenin vicdansız olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

Son Dakika: Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünde flaş itiraflar art arda geliyor | Video

SON DAKİKA | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...

'in komşularından ise korkunç iddialar geldi:

Ayşe Ayan isimli komşu: "Şiar'a sürekli şiddet uyguluyorlardı" dedi.

"Cinayeti gizlemek için evi yakmış olabilirler" iddiası ise gündeme oturdu.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | Müge Anlı'nın programındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Anne Gülizar Amanet hakkında gelen telefon...
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