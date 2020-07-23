Video Yaşam Son Dakika: Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünde flaş itiraflar art arda geliyor | Video

Son Dakika: Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünde flaş itiraflar art arda geliyor | Video

Son Dakika: Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünde flaş itiraflar art arda geliyor | Video
23.07.2020 | 11:22

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Son Dakika Haberi... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Temmuz 2020 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı esrarengiz şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünü araştırmaya devam ediyor! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ihtimalinin giderek güçlenmeye başladığı programda Müge Anlı, soruları ile şüphelileri sıkıştırmaya devam ediyor...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kan donduran 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölüm itirafı 'Üçünün de öleceğini..." | Video

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