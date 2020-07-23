Son Dakika: Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünde flaş itiraflar art arda geliyor | Video

Son Dakika Haberi... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Temmuz 2020 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı esrarengiz şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünü araştırmaya devam ediyor! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ihtimalinin giderek güçlenmeye başladığı programda Müge Anlı, soruları ile şüphelileri sıkıştırmaya devam ediyor...