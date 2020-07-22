Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kan donduran 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölüm itirafı 'Üçünün de öleceğini..." | Video
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Son dakika... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü itirafı canlı yayına damga vurdu! "Üç çocuğumun da öleceğini rüyamda gördüm"