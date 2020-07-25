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'den raporu: 25 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Çok kuvvetli geliyor...

Genel Müdürlüğü'nden gelen raporuna göre; ülkenin doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış gösterirken diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olarak raporlarda yer aldı. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 09:14 Son Güncelleme: 25.7.2020 09:18 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 25 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Çok kuvvetli geliyor...

gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Yaz aylarının yaşandığı ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken güney kesimlerinde ise sıcaklık artıyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporuna ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu raporunu yayınladı. Peki; Bugün hava nasıl olacak?

İşte hava durumu son dakika gelişmeleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 25 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Çok kuvvetli geliyor...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu, Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 25 Temmuz bugün hava nasıl olacak? Çok kuvvetli geliyor...
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