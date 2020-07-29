"Sağanak ve fırtına..." Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C , 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C , 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı