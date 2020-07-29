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"Sağanak ve fırtına..." Meteorolojiden son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

'den gelen son dakika haberine göre birçok ilde için gök gürültülü ve fırtına bekleniyor. 'nun güneydoğu kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklenirken, sağanak yağış için birçok ile uyarı yapıldı. Peki, bugün nasıl olacak? İşte, illerimize göre, saatlik hava durumu tahmin raporları ve Meteoroloji'ye ait son değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:16 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:25 ABONE OL
Sağanak ve fırtına... Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

'den birçok il için son dakika uyarısı geldi. ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bölgeler için fırtına uyarısı da yapıldı. Doğu Karadeniz'in doğusu ile 'nun kuzeydoğusunda da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde 1 ile 3 derece artması bekleniyor.

İşte, illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri...

Sağanak ve fırtına... Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Sağanak ve fırtına... Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Sağanak ve fırtına... Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sağanak ve fırtına... Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

Sağanak ve fırtına... Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

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"Sağanak ve fırtına..." Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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