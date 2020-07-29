"Sağanak ve fırtına..." Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den birçok il için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Sağanak yağış ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bölgeler için fırtına uyarısı da yapıldı. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde 1 ile 3 derece artması bekleniyor.
İşte, illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri...
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık