Bugün bankalar açık mı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz 2020 bayramın ilk günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Bugün için bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler, EFT ve havale yapmak isteyen vatandaşlar bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt ararken sabah saatlerinden itibaren sorgulamalar artmaya başladı. Peki; Bugün bankalar açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?
Arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2020 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Arife günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2020 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak kısacası bankalar yarın yarım gün hizmet verecek.
EFT işlemleri resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.
AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi