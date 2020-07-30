Haberler Yaşam Haberleri Arife günü bugün otobüsler, metrobüs ve tramvay ücretsiz mi? Arefe ve Kurban Bayramında İstanbul'da marmaray, metro, otobüsler (ulaşım) bedava mı?

Arife günü bugün otobüsler, metrobüs ve tramvay ücretsiz mi? Arefe ve Kurban Bayramında İstanbul'da marmaray, metro, otobüsler (ulaşım) bedava mı? İslam alemi için son derece önemli olan mübarek Kurban bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramdan bir gün önce olan arife gününde vatandaşlar 'Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay ücretsiz mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Ülkemizin metropolü İstanbul'da bayramda ulaşım bedava olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerin kararıyla birlikte karayolları, otobanlar, köprüler bayramda ücretsiz olacak. Arife günü toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 09:16 ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle geçtiğimiz Ramazan bayramında çoğu kişi, ailelerinin yanına gidemedi. Pandemi sürecinde yaşanan tedbirler kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu bayram herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Şehir içinde seyahat edecek kişiler 'Bugün metro, tramvay ve metrobüs ücretsiz mi?' sorusunun cevabını arıyor. Bayram günlerinde şehir hatları vapurları, marmaray, otobüs (İETT), metro, metrobüs ve tramvay gibi belediye iştirakları ücretsiz olacak! Arife günü için ise aynı durum söz konusu değil... AREFE GÜNÜ BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? METRO, METROBÜS VE TRAMVAY BEDAVA MI?

Belediye tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı. BUGÜN YANİ AREFE GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ DEĞİL! İETT, METRO VE MARMARAY SEFERLERİNDE ÜCRETSİZ DURUMU BU GECE 00:00'DAN SONRA BAŞLAYACAK...