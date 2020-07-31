Mutlu Kaya ömrünü adalete adadı

Mutlu Kaya, katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınmıştı. 5 yıl önce erkek arkadaşının silahlı saldırısı nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyor. Bugün 22 yaşında olan Mutlu'nun 58 günlük yoğun bakımın ardından hayatta kalması, doktorların ifadesine göre bir "mucize". Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu, destek olmadan hareket edemiyor. Düzenli fizik tedavi görmesi gerekiyor. Ama bu da imkânsızlıklar yüzünden yarım kalmış durumda.Mutlu'nun hayatı, Veysi Ercan isimli kişinin sıktığı 4 kurşundan birinin başına isabet etmesiyle alt üst oldu. O kurşun hâlâ beyninde duruyor ve ameliyatı çok riskli. Mutlu Kaya kendisini vuran Ercan ile lisede tanışmış. Yaşı küçük olduğu için tehdit ve baskıları sindirmiş, ailesine anlatmamış. "Ya benimsin, ya kara toprağın diyordu" diye anlatıyor o günleri. Ercan, adam öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası aldı ama indirimlerle birlikte 9 yılda serbest kalabileceği hesaplanıyor. Bu durum Mutlu'yu tedirgin ediyor. Mutlu vurulduğunda onu sırtında hastaneye götüren 30 yaşındaki ablası Dilek Kaya ise 21 Mart'ta erkek arkadaşı olduğunu iddia eden bir astsubay tarafından öldürüldü. Mutlu Kaya, "O cani beni vurduğunda Dilek ablam, 'Abla kurban seni kurtaracağım' dedi ve beni sırtında hastaneye taşıdı, beni kurtardı ama ben onu kurtaramadım" diyor gözleri dolu bir şekilde.Tüm konuşması boyunca adalet vurgusunu öne çıkaran Mutlu'nun canını en fazla yakan konu, kadın cinayetleri. "Daha birkaç gün önce Pınar Gültekin canice öldürüldü. Münevver Karabulut öldürüldüğünde küçüktüm ama unutamıyorum. Yasalar cezalar caydırıcı olmadığı için ölümler devam ediyor" diyor. Geçen yıl eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürülen Diyarbakır Barosu'ndan Müzeyyen Boylu, Mutlu Kaya'nın avukatıymış. Boylu'yu hatırlatan Mutlu, sözlerine şöyle devam ediyor: "Hepimiz sağlıklı ve canlıydık, ama onlar öldü, ben nefes alan bir ölüye döndüm. Bu, her kadının başına gelebilir. Bugün hepimiz bir adayız." Bundan sonra Dilek ablası ve şiddete kurban giden kadınlar için mücadele edeceğini, adaletin yerine gelmesi için savaşacağını belirten Mutlu, önümüzdeki yıl Hukuk Fakültesi'ni kazanmak için sınava hazırlandığını söylüyor ve ekliyor: "Şarkı söyleyemiyorum ama söyleyeceğim. Bundan sonraki en büyük amacım kadınlar için, ablam için, kendim için adaletin sağlanması."