Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, annenin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, sinirsel rahatsızlıkları olduğunu, anlık sinir krizleri geçirdiğini, bebeği de bu sırada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği yer aldı.

Tutuklu sanık Fatma U'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bahçecik Mahallesi'nde 10 Mart'ta, Fatma U, bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, bebeğin cesediyse çöplükte başlatılan arama çalışmasında bulunamamıştı.