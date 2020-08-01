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Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış istemi

'da yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında ağırlaştırılmış cezası istendi.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:37 Son Güncelleme: 1.8.2020 10:39 ABONE OL
Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 6 ay önce bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma U. hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış cezası talep edilen iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, anne Fatma U'nun Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde 12 Şubat'ta doğum yaptığı ve 3 gün sonra hastaneden taburcu edildiği hatırlatıldı.

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, aile hekiminin bildirmesiyle başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarında yapılan incelemelere göre, anne Fatma U'nun hastane sonrası eve geldiği, aynı gün ikametine yakın bir mahalledeki çöp konteynerine elinde bulunan çöp poşetini attığı ve bir süre beklediği kaydedildi.

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ELİNDE BULUNAN ÇÖP POŞETİNİ ATTIĞI VE BİR SÜRE BEKLEDİĞİ KAYDEDİLDİ

Aile hekimliğinden 2 Mart'ta anneye telefonla ulaşılarak bebeğin topuk kanının alınması için davet edildiği ancak annenin bebeğinin 5 gün önce normal şekilde vefat ettiğini belirttiği vurgulanan iddianamede, aile hekiminin Fatma U'nun çelişkili ifadesi ve ölüm raporunu getirmemesi üzerine durumu polise bildirdiği aktarıldı.

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, annenin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, sinirsel rahatsızlıkları olduğunu, anlık sinir krizleri geçirdiğini, bebeği de bu sırada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği yer aldı.

Tutuklu sanık Fatma U'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bahçecik Mahallesi'nde 10 Mart'ta, Fatma U, bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, bebeğin cesediyse çöplükte başlatılan arama çalışmasında bulunamamıştı.

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Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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