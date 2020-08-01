Sosyal medyada tepkilere neden oldu! Adli işlem başlatıldı

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."