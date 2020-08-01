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Sosyal medyada tepkilere neden oldu! başlatıldı

üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşım tepkilere neden oldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilip başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 11:39 Son Güncelleme: 1.8.2020 11:49 ABONE OL
Gaziantep'te sosyal medyada tepkilere neden oldu! Adli işlem başlatıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

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Gaziantep'te sosyal medyada tepkilere neden oldu! Adli işlem başlatıldı

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

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Sosyal medyada tepkilere neden oldu! Adli işlem başlatıldı
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