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’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişi “pes” dedirtti. Adeta virüse meydan okunan partiler kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 09:43 Son Güncelleme: 2.8.2020 09:49 ABONE OL
İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

Dünyayı etkisi altına alan salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler 'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

İskeleden bindirilen onlarca kişiyle boğaza açılan "yüzen kulüplerdeki" partiler hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

ÖLÜME MEYDAN OKUDULAR

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kişiler, yat partilerinde doyasıya eğlendi.

İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada

Mesafenin hiçe sayıldığı, maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden partiler ise kameralara yansıdı.

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İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” salgına rağmen yat partileri kamerada
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