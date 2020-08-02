İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! 12 gözaltı, 5 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, Güngören, Sancaktepe, Şişli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilenilen bilgiye göre Avcılar ilçesinde; 320 adet 73.78 gram gelen hap ele geçirildi. Mustafa D. (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.





Başakşehir ilçesinde; 4 gram bonzai, 2 adet extacy hap, 1.2 gram eroin, 0.4 gram kokain, 1 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Deniz U. (25), Onur G. (23), Kemal K. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Güngören ilçesinde; 14.55 gram metamfetamin, 50 TL para ele geçirildi. Zülfü Hüseyin Y. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı..





Kartal ilçesinde; 10.2 gram kokain, 5.8 gram marihuana, 7 kök hint keneviri, 3 adet cep telefonu, 1adet hassas terazi, 8.755 TL para, 1adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet 9mm fişek ele geçirildi. Erden İ. (23), Leila G. (21), Mesut B. (26) isimli şahıslar ile E.C.B. (16) ve E.C.B. (17) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.





Sultanbeyli ilçesinde; 6.6 gram metamfetamin, 4.700 TL para ele geçirildi. Erdem K. (27), Muhammed T. (25) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.





5 TUTUKLAMA

Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 12 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.



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