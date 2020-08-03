Akın akın geliyorlar! Havadan görüntülendi

Jandarma kavşaklara trafiği düzenlemek için uygulama yaparken, yol boyunca da trafik akışı sürekli kontrol edildi. Ayrıca ekipler, sahil bölgesinde de boğulma olaylarına karşı anonslar yaptı. Yapılan anonslarla vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Trafik yoğunluğunu önlemek için, Şarköy yönüne giden ve gelen araçlar Yeniköy, Mermer, Naip güzergahına yönlendirildi.

Dönüşe geçen tatilciler özellikle, Üniversite, Yenice, Çorlu ve Yeniçiftlik kavşaklarında yoğunluğa neden oldu.