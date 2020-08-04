65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı!

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seyahat edebilir mi, nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı!

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden bir tanesi olan sokağa çıkma yasağı uygulaması belirlenen saatler dışında kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki vatandaşlar saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında her gün dışarı çıkma izni verilmiş ancak vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerektiği bildirilmişti. Buna göre; 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:57 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:58 ABONE OL
65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

Ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden olan sokağa çıkma kısıtlaması da normalleşme adımları ile beraber belirli saat aralıklarında kaldırılırken vatandaşların seyahat kısıtı ise devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların e devlet ekranı üzerinden izin belgesi alması gerekiyor. Peki, 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? İşte Seyahat izin belgesi alma ekranı!

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması sürüyor. Yayımlanan genelgede turizm amaçlı şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların e devlet aracılığı ile bu işlemlerini gerçekleştirmesi ve başvuru yapması gerektiği bildiriliyor…

65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır?

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

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65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı!
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