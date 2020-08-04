65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı!

Ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden olan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması da normalleşme adımları ile beraber belirli saat aralıklarında kaldırılırken vatandaşların seyahat kısıtı ise devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların e devlet ekranı üzerinden izin belgesi alması gerekiyor. Peki, 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? İşte Seyahat izin belgesi alma ekranı!
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması sürüyor. Yayımlanan genelgede turizm amaçlı şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların e devlet aracılığı ile bu işlemlerini gerçekleştirmesi ve başvuru yapması gerektiği bildiriliyor…
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. 'Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.
E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.
Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.