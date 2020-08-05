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Son dakika: ’te fabrikada patlama: 7 yaralı

’te demir doğrama fabrikasında oksijen tüpü patladı. Yaşanan patlamada 7 işçi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde Oduncular Sitesi mevkiinde bulunan bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında işçiler çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu ve duvarları yıkıldı. Çevredeki iş yerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobil de zarar gördü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:52 Son Güncelleme: 5.8.2020 12:54 ABONE OL
Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı

'te fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi.

Gaziantep'te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video

Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi.

Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı

Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler sürüyor.

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Son dakika: Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı
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