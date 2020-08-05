Son dakika: Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 yaralı

Gaziantep'te fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan 7 işçiden 5'inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi.

Gaziantep'te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video