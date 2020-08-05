Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video
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Gaziantep’te demir doğrama fabrikasında oksijen tüpü patladı. Yaşanan patlamada 7 işçi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde Oduncular Sitesi mevkiinde bulunan bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında işçiler çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu ve duvarları yıkıldı. Çevredeki iş yerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobil de zarar gördü.